Pará soma mais de 338 mil casos e 7.807 óbitos de covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) confirmou, neste sábado (06), mais 38 casos e 11 óbitos de covid-19 que ocorreram nos últimos sete dias no estado. Em relação à subnotificação das prefeituras, foram confirmados nesta sexta mais 585 casos e 34 óbitos ocorridos em dias anteriores aos últimos sete dias. Com isso, o Pará soma 338.670 casos e 7.807 óbitos da doença.



A atualização foi divulgada no boletim epidemiológico deste sábado, às 18h, com detalhamento disponível em www.covid-19.pa.gov.br. Também estão registrados 317.530 pacientes que conseguiram se recuperar, sendo que 766 foram registros de recuperações das últimas 24 horas. Em relação ao boletim da última sexta-feira (05), não houve alteração no número de casos suspeitos que seguem em análise (1.107) nem no número de casos que eram suspeitos já foram descartados (53.953).



O boletim também informou que 69,28% dos leitos estaduais de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com covid-19 estão ocupados, sendo que o total de leitos desse tipo é 345, com 239 ocupados e 106 livres. Já a taxa de ocupação de leitos clínicos para covid-19 é de 46%, sendo 500 ao todo, com 230 ocupados e 270 disponíveis.