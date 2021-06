Pará recebeu mais de 200 mil doses da Astrazeneca nesta quarta

Chegou ao Pará, no início da tarde desta quarta-feira (09), a trigésima remessa de vacinas contra a covid-19, com 207.500 doses da Astrazeneca. Até o momento, o Pará contabiliza o recebimento total de 3.636.680 doses, sendo 1.239.440 da CoronaVac, 2.201.850 da Oxford/AstraZeneca e 195.390 da Pfizer.



A equipe de logística da Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) informou que deve se reunir, ainda na tarde desta quarta, para organizar a distribuição das doses para o interior e para a Região Metropolitana de Belém. A distribuição deve começar na sexta (11). O envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).



“A cada remessa que chega ao Estado, nós avançamos mais um pouco na campanha de vacinação contra a covid-19. Por isso, é importante que a população também faça a sua parte acompanhando o calendário do seu município e procurando a vacina quando chegar a sua vez”, comentou o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

Vacinação

Na terça-feira (08), o governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou nas suas redes sociais que, até o final do mês de setembro, toda população adulta paraense, a partir dos 18 anos de idade, deverá ser vacinada com a primeira dose contra a covid-19.



O calendário de vacinação será organizado da seguinte forma:

Junho - Pessoas com idade entre 50 e 59 anos

Julho - Pessoas entre 40 e 49 anos

Agosto - Pessoas entre 30 e 39 anos

Setembro - Pessoas entre 18 e 29 anos



O Pará está na terceira etapa do Plano de Vacinação do Pará. Até a manhã desta quarta (09), segundo a página do Vacinômetro, o Estado vacinou 1.577.738 pessoas com a primeira dose e 774.639 com a segunda dose.



As informações sobre a vacina são fornecidas pelas secretarias municipais de Saúde e a população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o estado através da página do vacinômetro (www.saude.pa.gov.br/vacinometro).