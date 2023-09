Oração para recuperar uma amizade perdida

A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à Sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Pai celestial, suplicar por bênçãos e agradecer por graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

Ao longo da vida encontramos diversas pessoas que chegam e ficam, ou que partem em algum momento, seja por opção ou pelo ciclo natural da vida. Infelizmente, algumas desavenças podem afastar definitivamente grandes amigos se estes não tiverem a grandeza de abrir mão do orgulho e reverem suas posturas, permitindo-se uma nova oportunidade.

Para reatar os laços de amizade com uma pessoa muito querida, confie no poder de Deus e disponha-se a resolver as questões que culminaram no afastamento. Confira abaixo a oração para recuperar uma amizade estremecida.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Querido Deus, hoje falo contigo com um coração triste e emoções à tona porque sinto que um dos meus pilares mais importantes, o meu melhor amigo, se afastou de mim e me abandonou.

Tu nos uniste sob a tua sagrada bênção porque eu sei que só colocas no meu caminho pessoas que me tragam o bem e me ensinem valiosas lições de auto-aperfeiçoamento e amor pessoal. Mas sinto que a pessoa com quem forjei uma amizade inigualável se afastou de mim.

Deus, peço-te que devolvas o meu amigo à minha vida, porque preciso muito da sua presença, dos seus conselhos e da sua alegria. Quebre todas as dúvidas, enganos e mentiras que fizeram com que nossa amizade fosse destruída em primeiro lugar, porque todos eles foram criados pelo diabo para quebrar um dos laços mais belos que você forjou em minha vida, Senhor.

Afasta da minha vida e da sua todas as pessoas maliciosas que nos querem afastar, inventando mentiras infundadas, só porque têm inveja da nossa ligação. Abra os olhos do meu amigo e deixe-o ver o vínculo sincero que nos une e nos permite ser pessoas melhores uns para os outros. Eu estou lá por ele, diga-lhe isso com o seu amor.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)