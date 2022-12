Oração para fortalecer a fé antes da Missa

Antes do início de uma Missa, é importante preparar o corpo para receber a hóstia, que após a consagração, se torna verdadeiramente o Corpo de Jesus Cristo. Para isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou uma oração para ser realizada com antecedência, em silêncio e concentrado na fé. Confira:

Oração para antes da Missa

"Ó Deus eterno e todo-poderoso,

eis que me aproximo do sacramento do vosso Filho único,

nosso Senhor Jesus Cristo.

Impuro, venho à fonte da misericórdia;

cego, à luz da eterna claridade;

pobre e indigente, ao Senhor do céu e da terra.

Imploro pois a abundância de vossa imensa liberalidade

para que vos digneis curar minha fraqueza,

lavar minhas manchas, iluminar minha cegueira,

enriquecer minha pobreza, e vestir minha nudez.

Que eu receba o pão dos Anjos,

o Rei dos reis e o Senhor dos senhores,

com o respeito e a humildade,

com a contrição e a devoção,

a pureza e a fé,

o propósito e a intenção

que convêm à salvação de minha alma.

Dai-me receber não só o sacramento

do Corpo e do Sangue do Senhor,

mas também seu efeito e sua força.

Ó Deus de mansidão,

dai-me acolher com tais disposições

o Corpo que vosso Filho único, nosso Senhor Jesus cristo,

recebeu da Virgem Maria,

que seja incorporado a seu corpo místico

e contado entre seus membros.

Ó Pai cheio de amor,

fazei que, recebendo agora o vosso Filho

sob o véu do sacramento,

possa na eternidade contemplá-lo face a face.

Ele, que convosco vive e reina para sempre.

Amém."

