Todo ser humano é único, isso é um fato irrefutável. Seja na aparência ou no modo de existir, nenhuma pessoa é igual a outra. E isso são motivos, em alguns casos, de muitos conflitos, justamente pelas atitudes e falas não serem compatíveis com o que uma pessoa pensa.

No entanto, muitas dessas diferenças se dá entre famílias, namorados e bons amigos, relações estas que, geralmente, são muito complicadas em colocar um fim. Mas, se não for para tentar compreender o jeito do outro e permanecer em conflitos recorrentes, o melhor é se afastar e lidar com as consequências.

Pelo contrário, se o amor e consideração por aquela pessoa é maior do que qualquer coisa - e diferença -, recorrer a Deus por meio da oração para pedir compreensão é a melhor solução.

Abaixo, confira uma oração forte para entender o próximo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Amado Deus,

Neste momento, venho a Ti em busca de clareza e respeito. Ajuda-me a compreender que, mesmo quando não consigo entender completamente o outro, posso oferecer respeito e acolhimento.

Dá-me a sabedoria para reconhecer que cada pessoa é única, com suas próprias histórias, dores e alegrias. Que eu possa ouvir com o coração aberto, mesmo diante das diferenças que nos separam.

Ensina-me a praticar a empatia, lembrando que não precisamos concordar para sermos respeitosos. Que eu tenha a humildade de aceitar que o entendimento pode ser um processo, e que, mesmo na dúvida, posso ser uma fonte de amor e apoio.

Ajuda-me a construir um ambiente de paz, onde todos se sintam valorizados e aceitos. Que minha atitude seja um reflexo do Teu amor, promovendo a harmonia entre nós.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Adna Figueira, editora web de oliberal.com)