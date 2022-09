Oração de São Mateus para ajudar nas dificuldades financeiras

Celebrado no dia 21 de setembro, São Mateus foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo e o acompanhou até a morte. Foi dele a autoria do primeiro livro sobre a vida de Jesus, o "Evangelho".

São Mateus foi um grande evangelizador e, apesar de ter uma vida com abundante riqueza material, abdicou de tudo para percorrer os países e propagar a palavra de Cristo. Confira a oração deste santo:

Oração a São Mateus

"São Mateus que deixastes a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus, intercedei por mim, que me encontro em aflição. Vós que ouvistes do mestre as palavras: 'Não ajunteis para vós os tesouros da terra, a onde a traça e o caruncho os destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós os tesouros dos céus!", ensinai-me ó São Mateus o verdadeiro valor das coisas terrenas e não permiti que a ganância e a soberba dirijam meus atos.

Protegei o que é meu e de minha família da ganância e do alcance alheio, para que as minhas posses não lhes causem cobiça nem ensejam atos ilícitos desvairados. Ensinai-me por fim a juntar tesouros no céu e a servir a Deus e não ao dinheiro. Escute a minha oração em São Mateus. Amém."

