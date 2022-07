Oração da Santa Maria Madalena para pedir perdão pelos pecados

Celebrada pela Igreja Católica no dia 22 de julho, Maria Madalena foi a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. Por toda a vida, esta santa se dedicou para propagar o amor de Deus. Pecadora convertida, ela se tornou uma influente evangelizadora.

A história de vida dela é popular e já foi adaptada para o cinema diversas vezes. Relatos apontam que Maria Madalena cometeu um pecado e a sentença que recebeu foi ser apedrejada até a morte em praça pública. Porém, no momento da condenação, Jesus impediu o ataque e a salvou.

Foi apenas em 2016 que o Papa Francisco escolheu o dia de sua celebração. Confira a oração desta Santa:

VEJA MAIS

Oração a Santa Maria Madalena

"Santa Maria Madalena, vós que ouvistes da boca de Jesus estas palavras: 'Muito lhe foi perdoado porque muito amou… vai em paz, os teus pecados estão perdoados', alcançai-me de Deus o perdão dos meus erros e pecados, deixai-me participar do ardente amor que inflamou o vosso coração, para que eu seja capaz de seguir a Cristo até o Calvário, se for preciso e assim, mais cedo ou mais tarde, tenha a felicidade de abraçar e beijar os pés do divino Mestre.

Como Jesus ressuscitado vos chamou pelo nome: “Maria!” Ele chame também pelo meu nome, e eu nunca mais me desvie do seu amor, com recaídas nos erros do meu passado.

Santa Maria Madalena, eu vos peço esta graça, por Cristo Nosso Senhor.

Amém!"

VEJA MAIS ORAÇÕES

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)