Oração a São Pio

Comemorado no dia 23 de setembro, São Pio de Pietrelcina foi um santo presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Nascido em 25 de maio de 1887, aos 16 anos ele entrou para a Ordem, em Morcone, adotando o nome de Frei Pio.

Conhecido por ter sido seguidor fiel dos ensinamentos de São Francisco de Assis, sempre teve muito carinho pelo próprio anjo da guarda, e recebeu, segundo a Igreja, os estigmas de Jesus Cristo, que seriam as chagas.

"No dia 20 de setembro de 1910, o capuchinho Frei Pio de Pietrelcina recebeu os estigmas invisíveis. Em 1918, as chagas ficaram visíveis e duraram nada menos que cinquenta anos, até 23 de setembro de 1968", diz o site dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul.

Abaixo, confira a oração deste santo:

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração

"Ó Jesus, fonte de amor e misericórdia, nós Vos agradecemos por nos terdes dado São Pio de Pietrelcina como sinal vivo de Vossa Paixão, Morte e Ressurreição. A ele destes as Vossas próprias chagas que São Pio carregou com serenidade e força, comunicando ao mundo a Vossa compaixão.

Por isso, por intercessão deste grande santo, São Pio de Pietrelcina, dai-nos a graça que tanto necessitamos:

(Faça seu pedido)

Jesus, a exemplo de São Pio, dai-nos a graça de nos unir à Vossa Paixão, nos abrigar em Suas Santas Chagas e desfrutar da Sua gloriosa ressurreição.

Jesus, por intercessão de São Pio, nos conceda as graças de que necessitamos para realizar neste mundo a nossa vocação e a nossa missão.

São Pio de Pietrelcina, ajudai-nos a viver como cristãos, a buscar o perdão e a cura de nossas feridas.

São Pio de Pietrelcina, dai-nos mais amor à Eucaristia.

São Pio de Pietrelcina, curai nossas feridas pela Confissão.

São Pio de Pietrelcina, fortalecei os enfermos.

São Pio de Pietrelcina, animai a nossa vida de oração.

São Pio de Pietrelcina, rogai por nós.

Amém!"

Fica comigo, Senhor!

"Fica Senhor comigo, pois preciso da Tua presença para não te esquecer.

Sabes quão facilmente posso te abandonar.

Fica Senhor comigo, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair.

Fica Senhor comigo, porque és minha vida, e sem Ti perco o fervor.

Fica Senhor comigo, porque és minha luz, e sem Ti reina a escuridão.

Fica Senhor comigo, para me mostrar Tua vontade.

Fica Senhor comigo, para que ouça Tua voz e te siga.

Fica Senhor comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia.

Fica Senhor comigo, se queres que te seja fiel.

Fica Senhor comigo, porque, por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para Ti, um ninho de amor.

Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim; a vida passa, e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de Ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas.

Oh, quanto preciso de Ti, meu Jesus, nesta noite de exílio!

Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de Ti. Faze, Senhor, que te reconheça como te reconheceram teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a Comunhão Eucarística seja a luz a dissipar a escuridão,a força a me sustentar, a única alegria do meu coração.

Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a Ti, se não pela Comunhão, ao menos pela graça e pelo amor!

Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não às mereço, mas apenas o presente da tua presença, ah, isso sim eu te suplico!

Fica Senhor comigo, pois é só a Ti que procuro o Teu amor, a Tua graça, a Tua vontade, o Teu coração, o Teu Espírito, porque te amo, e a única recompensa que te peço é poder amar-te sempre mais.

Como este amor resoluto, desejo amar-te de todo o coração enquanto estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Assim seja.

São Padre Pio, rogai por nós!"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)