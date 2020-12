Operação de fim de ano do Detran orienta condutores nas estradas e balneários do Pará

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) está presente nas estradas e principais praias do Pará com orientações educativas. A ação faz parte da Operação Fim de Ano 2020, que tem por objetivo orientar e conscientizar os condutores sobre os principais fatores de risco no trânsito. A operação é realizada, simultaneamente, em Mosqueiro, Salinas, Bragança, Santarém, Marapanim, Moju e Xinguara.



Em Salinas e Mosqueiro, as equipes da Coordenadoria de Educação do Detran montaram barreiras educativas desde a última terça-feira (29) para orientar as pessoas que chegam a essas praias para passarem o fim de ano. Em Mosqueiro, as ações se concentram na Vila e na barreira do Detran, no KM-03 da PA 391.



Durante a abordagem, os agentes observam o interior dos veículos, alertando para ultrapassagem, bebida, direção, uso do farol, excesso de velocidade, uso do cinto pelo passageiro, excesso de carga etc.



De acordo com os agentes, a parada educativa alcança mais de 400 pessoas e cerca de 160 veículos por dia. “Até o momento, as principais observações são o uso do cinto de segurança pelos passageiros do banco de trás, animais soltos no veículo e carros trafegando com o farol apagado. Outra questão recorrente é a ultrapassagem perigosa, já que o tráfego está se intensificando ao longo da semana. Depois da orientação as pessoas ajustam os erros e seguem com segurança”, explica o agente Heldecir Lima.



Salinópolis

Em Salinópolis, os servidores da educação realizam as abordagens na barreira do Batalhão de Polícia Rodoviária, na PA-144, principal via de entrada do município. Além das orientações gerais de segurança, os servidores atentam os motoristas para evitar o consumo de bebida alcoólica. Durante o feriado de ano novo e finais de semana as ações educativas também se repetem no acesso à praia do Atalaia.



Na praia do Crispim e Algodoal, em Marapanim, a abordagem educativa de trânsito voltou-se aos turistas que chegaram de veículos e tem como mote o retorno seguro do balneário. Já em Bragança, os servidores ocuparam a avenida Polidório Coelho, que dá acesso à praia de Ajuruteua. As principais infrações observadas são o não uso do cinto de segurança; uso de calçados inadequados e objetos soltos dentro do veículo.