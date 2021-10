Onze bairros do município de Santarém ficarão sem fornecimento de água até a próxima sexta-feira

A Partir desta quarta-feira (27), haverá interrupção do fornecimento de água nos bairros Diamantino, Interventoria, Cohab, Jardim Santarém, Aeroporto, Santíssimo, Aparecida, Livramento, Santana e São José Operário, localizados no município de Santarém.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que a interrupção é necessária para retirar um novo vazamento na rede de água na avenida Marajoara. A previsão é que o serviço seja concluído na sexta-feira (29).

Durante o período da falta de água, caminhões pipa irão circular pelos bairros para distribuir água aos moradores afetados.