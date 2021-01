Oferta de ônibus é ampliada em Belém para atender candidatos do Enem

Em virtude da realização de provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), neste domingo (17), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) determinou às empresas do serviço de transporte público da capital, que todas as linhas operem com a capacidade ampliada da frota no horário de 11h às 19h, para atender a demanda dos estudantes.



A mesma medida deverá ser adotada no próximo dia 24, quando será realizada a segunda prova do exame. "A Semob também estará com reforço de agentes de trânsito nos principais corredores viários no domingo, para evitar pontos de congestionamento próximo aos locais de prova", informou, em nota.