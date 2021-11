Núcleo de Audiovisual muda o conceito de produção de imagens

A modernização da produção diária de conteúdo multiplataformas é uma das mudanças fundamentais feitas pelo jornal O Liberal nas últimas décadas. Vídeos, galerias, podcasts, videocast se associam ao material impresso, disponibilizados via QR Code nas páginas para dar acesso digital a todo conteúdo multimídia disponível no portal OLiberal.com.

“Agora há um Núcleo de Audiovisual, com uma coordenação. Dentro desse núcleo há repórteres fotográficos, editores de fotografia, videomaker, editores de vídeo. São 17 pessoas envolvidas. É um núcleo que abastece todos os núcleos. Nós recebemos as demandas dos outros coordenadores e então planejamos o que será foto, esquema para a edição. Antes era apenas foto para o impresso. Hoje o repórter fotográfico é multimídia e o leitor entende o movimento da imagem”, diz o coordenador do núcleo de audiovisual de O Liberal, Tarso Sarraf.

Para o editor multimídia João Ramos, com o conteúdo de multiplataformas o jornal fica mais competitivo na área jornalística e seguindo a tendência do que ocorre em outros periódicos do país e até do mundo.

Tarso Sarraf: conteúdos em imagem voltados à necessidade do leitor (Everaldo Nascimento/O LIberal)

“Vejo essa modernização como um processo fundamental para uma redação que quer ser competitiva dentro do mercado jornalístico. Temos mais oportunidade de criar um leque de conteúdos inovadores para o público. Tentamos sempre diversificar as formas de desenvolver e experimentar narrativas. E nós criamos narrativas utilizando os recursos do audiovisual. Fazemos vídeos, podcast e lives, que são distribuídos em diversas plataformas. Com isso ajudamos a dinamizar e a deixar mais atrativo os conteúdos produzidos na redação”, relata.

O fotógrafo Igor Mota trabalha há 21 anos no jornal, 16 dos quais dedicados à fotografia. Ele acompanhou toda a evolução de O Liberal e avalia que conteúdo multiplataforma agrega valor ao trabalho de todos, principalmente do núcleo de audiovisual.

“Antigamente as pessoas tinham acesso de forma separada às informações. Precisavam ler o jornal, ouvir o rádio, assistir à TV. Agora podem ter tudo em um só lugar, que é o caso de O Liberal. Trabalhar com a evolução de multimídia muda muita coisa. A pessoa tem acesso rápido, de forma dinâmica, e logo está em todas as plataformas do jornal. Para a fotografia é importante, porque é um meio de dar visibilidade às nossas imagens. Tem sido um desafio muito bom. E a gente tem que sempre se adaptar ao mundo atual e oferecer conteúdo de valor. Tanto impresso como multimidia”, avalia.