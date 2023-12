Cadelinha resgatada torna-se embaixadora oficial de Prefeitura; vídeo

Uma cadela Sem Raça Definida (SRD), de nome Pretinha, que perambulava pelas ruas de Ibirité, região metropolitana de Minas Gerais (MG), foi resgatada por membros da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Recebendo todos os cuidados veterinários necessários para adoção, a adorável cadelinha foi acolhida de maneira comunitária pelos colaboradores da Prefeitura Municipal de Ibirité.

Inicialmente, a cachorrinha era assistida no estacionamento externo do local. No entanto, graças à sua personalidade dócil, educada e afetuosa, conquistou a simpatia de todos e passou a frequentar a área interna, onde recebeu uma casinha confortável e alimentação adequada.

Neste momento, a Pretinha desempenha o papel de embaixadora oficial da prefeitura, participando de campanhas em prol da causa animal. Como uma verdadeira diva, ela desfruta de tratamento especial, incluindo atendimento veterinário a qualquer momento, banhos semanais em petshop, acesso livre a todas as dependências da Prefeitura e, é claro, um crachá, pois todo funcionário público deve ser devidamente identificado.