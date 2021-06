No Pará, mês de julho quente e seco exige maiores cuidados com a saúde

Altas temperaturas e poucas chuvas estão se estabelecendo no Pará e devem continuar ocorrendo ao longo do mês de julho. O alerta foi feito na terça-feira (29), pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), por meio do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico, que constatou, por meio de nota, que baixas umidades relativas estão entres os registros recentes na região, onde se atinge até os 20% de umidade, ou seja, é muito seco.

Para explicar quais os riscos que essa mudança climática pode representar, o Grupo Liberal entrou em contato com o pneumologista Rubens Tofolo Junior, de Belém, que explicou que o nível ideal de umidade do ar para o organismo humano gira entre 40% e 70%.

Quando a taxa cai para 30%, é considerada uma situação de alerta, porque os prejuízos para a saúde se tornam mais evidentes. "Neste caso, a garganta ficará mais irritada, o nariz pode sangrar, dor de cabeça, sensação de areia nos olhos e pele ressecada", observou Rubens.

Quem tem doença respiratória prévia como rinite, sinusite e bronquite pode sofrer ainda mais diante dessas condições climáticas, pois essas doenças ficam piores nesse período. "A baixa umidade favorece a propagação de vírus e bactérias, que sobrevivem melhor nessa condição. pode haver epidemias de gripes e resfriados nesse período", destacou.

Cuidados

Na lista dos cuidados necessários, o pneumologista recomenda: consumir água à vontade; evitar exercícios físicos entre 10h e 16h, usar soro fisiológico para umidificar olhos e narinas; umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água e irrigação dos jardins. Ele também destacou que, sempre que possível, a pessoa deve permanecer em locais protegidos do sol, em áreas com árvores.

Rubens Tofolo também deu a dica para evitar aglomerações em ambientes fechados e carpetes ou cortinas que acumulem poeiras. "Colocar livros e objetos em armários fechados e limpar a casa com pano úmido (principalmente cantos do quarto, beiradas e estrados de cama), evitando produtos de limpeza com cheiro ativo e preferindo o álcool. Lembrar que a poeira é a principal causa de aumento de doenças respiratórias nesse momento. Cuidado maior com crianças e idosos nesse período", concluiu.

FONTE: PNEUMOLOGISTA RUBENS TOFOLO JUNIOR

Alerta da Semas

No alerta divulgado na terça-feira pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), foi constatado que os paraenses já estão sentindo a chegada do verão. Marcado pelo período de transição, as altas temperaturas começam a surgir, seguidas de pancadas de chuva, durante o final da tarde e início da noite. O período menos chuvoso está se estabelecendo no Estado, e a previsão para julho é de temperaturas elevadas.

O coordenador do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Semas, Saulo Carvalho, disse que já é possível identificar a presença de poucas nuvens e muito sol, que surgem acompanhados de pancadas de chuva. "É interessante atentar para as baixas umidades relativas que vêm sendo registradas na nossa região, onde se atinge até os 20% de umidade, ou seja, é muito seco",.

Ele listou alguns cuidados para esse período do ano. "Alguns cuidados devem ser tomados, principalmente para evitar a desidratação intensa. É recomendado a ingestão de bastante líquido nesse período, bem como, evitar a exposição prolongada ao sol, entre onze horas da manhã e três horas da tarde”, afirmou o coordenador.

O meteorologista fez o alerta para os possíveis eventos climáticos, previstos para acontecer nesse período. “A gente não pode descartar, principalmente na faixa norte do estado, a ocorrência de raios, trovoadas e vendavais, principalmente nesse período de final de junho e início de julho. A partir daí, as chuvas ficarão pouco frequentes e predominará o tempo seco, quente e mais abafado, com temperaturas de até 35ºC aqui na Região Metropolitana de Belém".

Já para a porção sul do Pará, o período menos chuvoso já está predominando com o tempo bastante seco e quente, com temperaturas elevadas de 36ºC e 37°C, conforme concluiu o coordenador da Semas.