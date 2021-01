No Pará, três ocorrências de queda de energia foram registradas durante o Enem

No Pará, três ocorrências de queda de energia foram registradas neste domingo (24), durante as provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os registros foram nas cidades de Anajás, na região do Marajó; Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém; e em Capanema, no nordeste do estado.

As informações são do boletim das 16h da Operação Enem, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup). No entanto, o boletim não informou se a ausência de energia durou muito tempo nem se os candidatos dessas localidades foram prejudicados.

Ainda de acordo com a operação da Segup, um estudante apresentou um cartão de crédito para ingressar em uma instituição de ensino localizada na Capital, mas a entrada não foi permitida por não se tratar de um documento oficial de identificação.

Todas as ações relacionadas à Operação, nos 80 municípios onde há aplicação do Exame e nos 928 locais de provas são monitoradas pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) instalado em Belém.

Ele recebe as informações dos centros regionais implantados em Marabá, Capanema, Castanhal, Soure, Breves, Paragominas, Tucuruí, Redenção, São Félix Xingu, Santarém, Itaituba, Abaetetuba e Altamira em tempo real e as encaminha para o centro nacional localizado em Brasília, por meio do Sistema Córtex.



Centro Integrado de Comando e Controle

Em Belém, o CICCE funciona no plenário da Secretaria de Segurança Pública do Estado, na rua Arcipreste Manoel Teodoro, 305. Após a finalização da prova haverá a logística reversa com o material do exame até o 8º Depósito de Suprimentos do Exército.



A Operação Enem é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), nas duas fases do certame nacional, dias 17 e 24 de janeiro.



Prevenção e ostensividade

Na segunda fase da operação, a Polícia Militar faz a segurança em escolas estaduais e privadas, na Região Metropolitana e no interior, além de escolas municipais onde não há a presença de agentes de segurança das cidades. A Guarda Municipal de Belém atua nas escolas municipais da Capital e em algumas escolas particulares.



Tecnologia

Ao todo, 170 câmeras de monitoramento são utilizadas para acompanhar a movimentação próximo aos principais locais de provas e vias da Região Metropolitana de Belém.



Integração

As ações envolvem, de forma integrada, representantes de diversas instituições, como Correios, Exército, Polícias Civil e Militar, Grupamento Aéreo e Fluvial da Segup, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Guardas Municipais, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Equatorial (concessionária de energia elétrica) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), esse último o órgão que realiza o certame.