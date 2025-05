Mutirão com orientação judicial chega a 15 cidades do Pará neste sábado (24); veja onde

Quem precisa tirar documentos, resolver pendências judiciais ou buscar atendimento médico gratuito pode aproveitar o mutirão de cidadania marcado para este sábado (24), em 15 cidades paraenses, no horário de 8h às 13 (Bragança) e das 8h às 14 (demais municípios). A iniciativa visa oferecer serviços de emissão de documentos, orientação judicial e consultas médicas e odontológicas. A ação faz parte da programação do Maio Verde, mês de valorização da Defensoria e do acesso à Justiça, da Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA), por meio da Central de Políticas.

Em Belém, o atendimento será das 8h às 14h, na Usina da Paz Jurunas/Condor, com serviços como emissão de RG, CPF, carteira de trabalho digital, título de eleitor e 2ª via de certidões de nascimento, casamento ou óbito. Também haverá consultas médicas e odontológicas, além de renegociação de dívidas com empresas como Equatorial, Cosanpa, Itaú, Banpará e Banco do Brasil.

Já no interior do estado, a ação será voltada exclusivamente ao atendimento jurídico. A programação acontece nos municípios de Breves, Tucuruí, Tailândia, Paragominas, Bragança, Capanema, Marabá, Parauapebas, Altamira, Itaituba, Abaetetuba, Castanhal, Santarém e Redenção. Todos os atendimentos serão previamente agendados, o que deve ser feito de forma presencial ou por telefone nas sedes de cada Núcleo Regional da Defensoria. O atendimento será das 8h às 14h (com exceção de Bragança, até 13h).

Para quem precisa resolver questões familiares ou civis, a DPE vai oferecer atendimento extrajudicial para casos como pensão alimentícia, divórcio, guarda, união estável, reconhecimento de paternidade ou maternidade, entre outros. Esses atendimentos exigem agendamento prévio, que pode ser feito no site defensoria.pa.def.br/conexaodefensoria, pela Central 129 ou pelo WhatsApp (91) 3201-2727.

Conciliação e diálogo

Segundo o defensor público Daniel Lobo, coordenador da Central de Políticas da DPE-PA, o objetivo é evitar processos longos e resolver os conflitos de forma mais rápida e humana. “Com conciliação e diálogo, é possível garantir direitos e reduzir o tempo de espera por decisões judiciais. Isso muda a vida de quem precisa”, afirma.

A defensora pública-geral Mônica Belém destaca que a iniciativa é também uma forma de celebrar o trabalho da instituição. “A Defensoria nasceu para servir quem mais precisa. E nada melhor do que comemorar junto da população, oferecendo serviços e soluções reais”, diz.

Serviço:

Veja os locais e formas de agendamento:

Breves – (91) 98407-2733

Redenção – (94) 98112-7069

Tucuruí – presencial na sede

Tailândia – presencial na sede

Paragominas – presencial na sede

Bragança – presencial ou WhatsApp (91) 98156-8827

Capanema – presencial na sede

Marabá – presencial, com entrega de convite à outra parte

Parauapebas – presencial na sede

Altamira – presencial ou WhatsApp (93) 98114-8158

Itaituba – presencial na sede

Abaetetuba – presencial na sede

Castanhal – site, Central 129 ou WhatsApp (91) 3201-2727

Santarém – presencial ou WhatsApp (91) 97400-2682

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)