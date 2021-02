Municípios do Marajó receberam 140 cilindros de oxigênio neste sábado

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) entregou, neste sábado (06), 140 cilindros de oxigênio nos 16 municípios da mesorregião do Marajó, no Pará. É uma medida preventiva para preparar essas localidades para eventuais emergências sobre a covid-19.

Afuá, Cachoeira do Arari, Chaves, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, Breves, Curralinho e Gurupá receberam 10 cilindros cada. Já para Muaná, Soure, São Sebastião da Boa Vista, Melgaço e Portel foram destinados oito cilindros a cada município. Anajás e Bagre receberam cinco unidades, cada.



O transporte fluvial aos municípios de Ponta de Pedras, Muaná, São Sebastião da Boa Vista, Curralinho e Bagre. Breves recebeu as quantidades destinadas a Gurupá, Afuá, Chaves, Portel, Anajás e Melgaço para ser retirado pelas próprias prefeituras.

Já o município de Soure recebeu o quantitativo destinado a Salvaterra, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari. O município de Cachoeira do Arari também retirou os de Santa Cruz para agilizar a logística.



Rômulo Rodovalho, titular da Sespa, explicou a estratégia. “É uma medida preventiva do Estado, nós já estamos nos antecipando a qualquer situação que possa vir a ocorrer, já estamos deixando os municípios abastecidos com oxigênio. Vamos continuar acompanhando e não vamos medir esforços para atender todos os paraenses que necessitem continuar nessa luta contra a covid”, afirmou o secretário.

Ainda segundo o secretário, a distribuição levou em consideração um estudo que foi realizado recentemente pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). "Que nos deu um norte para que nós pudéssemos enviar os equipamentos para os municípios, de acordo com as necessidades de cada cidade", frisou.