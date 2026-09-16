Von der Leyen acena para que Canadá seja o primeiro membro associado da UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia (UE) criará uma nova corporação do bloco para ajudar a obter e estocar matérias-primas críticas e apresentou uma agenda para impulsionar a inteligência artificial (IA). Em seu discurso sobre o Estado da União, nesta quarta-feira, 16, ela também acenou ao Canadá, dizendo querer "abrir as portas" para que o país se torne o primeiro membro associado da UE.

Ao se dirigir ao primeiro-ministro canadense, Mark Carney, presente no Parlamento Europeu, a presidente disse que quer "abrir as portas" para que o Canadá se torne o primeiro membro associado da UE.

Von der Leyen defendeu que "uma Europa mais forte e independente está agora emergindo". "Em um mundo frágil como vidro, somente a Europa pode trazer uma verdadeira soberania para os europeus e é por isso que temos aqui uma Europa da qual podemos estar eminentemente orgulhosos", afirmou.

VEJA MAIS

IA

Ao tratar de tecnologia, Von der Leyen ressaltou o avanço da IA e disse que a UE quer "tirar o máximo proveito" do potencial da ferramenta.

Ela se descreveu como "otimista" em relação à capacidade da IA de beneficiar a humanidade, caso seja usada de forma adequada, e afirmou que o bloco intensificará os esforços com parceiros que compartilham a mesma visão - como Canadá, Reino Unido e outros - em temas relacionados à tecnologia.

Clima

Na agenda climática, Von der Leyen anunciou a criação de uma "Aliança de Seguros Climáticos" para ampliar a cobertura de seguros contra catástrofes.

Ela também defendeu a aposta em "energia limpa, acessível e produzida em casa", ressaltando a importância da independência energética da Europa e a necessidade de eletrificar o bloco.