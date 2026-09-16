Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Von der Leyen acena para que Canadá seja o primeiro membro associado da UE

Ao se dirigir ao primeiro-ministro canadense, Mark Carney, presente no Parlamento Europeu, a presidente disse que quer "abrir as portas" para que o Canadá se torne o primeiro membro associado da UE

Estadão Conteúdo
fonte

Ursula von der Leyen no Fórum Mundial de Davos (Reprodução/ Youtube)

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia (UE) criará uma nova corporação do bloco para ajudar a obter e estocar matérias-primas críticas e apresentou uma agenda para impulsionar a inteligência artificial (IA). Em seu discurso sobre o Estado da União, nesta quarta-feira, 16, ela também acenou ao Canadá, dizendo querer "abrir as portas" para que o país se torne o primeiro membro associado da UE.

Ao se dirigir ao primeiro-ministro canadense, Mark Carney, presente no Parlamento Europeu, a presidente disse que quer "abrir as portas" para que o Canadá se torne o primeiro membro associado da UE.

Von der Leyen defendeu que "uma Europa mais forte e independente está agora emergindo". "Em um mundo frágil como vidro, somente a Europa pode trazer uma verdadeira soberania para os europeus e é por isso que temos aqui uma Europa da qual podemos estar eminentemente orgulhosos", afirmou.

VEJA MAIS

image UE propõe banir redes sociais para menores de 13 anos e impor limites a adolescentes
O plano, apresentado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, soma-se a iniciativas globais para proteger jovens

image União Europeia pretende impor sanções mais severas contra a Rússia

IA

Ao tratar de tecnologia, Von der Leyen ressaltou o avanço da IA e disse que a UE quer "tirar o máximo proveito" do potencial da ferramenta.

Ela se descreveu como "otimista" em relação à capacidade da IA de beneficiar a humanidade, caso seja usada de forma adequada, e afirmou que o bloco intensificará os esforços com parceiros que compartilham a mesma visão - como Canadá, Reino Unido e outros - em temas relacionados à tecnologia.

Clima

Na agenda climática, Von der Leyen anunciou a criação de uma "Aliança de Seguros Climáticos" para ampliar a cobertura de seguros contra catástrofes.

Ela também defendeu a aposta em "energia limpa, acessível e produzida em casa", ressaltando a importância da independência energética da Europa e a necessidade de eletrificar o bloco.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

UE

ESTADO DA UNIÃO

VON DER LEYEN

CANADÁ

MEMBRO ASSOCIADO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

liberação

EUA concedem vistos para delegação do Irã participar da Assembleia Geral da ONU

Autoridades americanas falaram sob anonimato por causa de regras de privacidade sobre vistos

17.09.26 17h41

POLÊMICA

Governo Trump volta a negar vistos a delegação palestina para Assembleia Geral da ONU

Apesar da recusa, diplomatas já credenciados representarão palestinos em reunião; Israel anuncia expansão de assentamento

17.09.26 13h41

entenda

Canadá ignora ameaças de Trump e celebra ‘nova aliança’ com a União Europeia

União Europeia propõe ao Canadá ser o 1º "membro associado" em meio a tensões com Washington e ameaças de Donald Trump

17.09.26 12h22

ONU vê indícios de crimes de guerra dos EUA no Irã e acusa Teerã de crimes contra humanidade

17.09.26 12h11

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Mulher desenvolve sepse após espremer pelo encravado na virilha; entenda o caso

Depois do episódio, ela passou a usar as redes sociais para compartilhar a experiência e alertar os seguidores

16.09.26 12h00

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

susto

Teto de cabine se solta durante voo de Boeing 737

Em agosto, uma aeronave da mesma companhia aérea saiu da pista ao pousar no Aeroporto de Mashhad, no Irã, após o trem de pouso dianteiro colapsar.

15.09.26 17h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda