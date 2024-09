VÍDEO: Polvo ‘Gasparzinho’ é encontrado nas profundezas do Pacífico junto com 20 novas espécies

Durante uma expedição nas profundezas de uma cadeia de montanhas oceânicas no Pacífico, uma equipe de cientistas do Schmidt Ocean Institute encontrou 20 novas espécies marinhas, algumas delas com aparência tão peculiar que foram descritas como “alienígenas”.

Realizada a bordo do navio Falkor, a expedição estava explorando e mapeando um novo monte submarino na Cordilheira de Nazca, localizada na costa oeste da América do Sul, próximo ao Peru e ao norte do Chile. Enquanto explorava a cerca de mil metros de profundidade, a equipe se surpreendeu ao encontrar 20 espécies de criaturas marinhas até então desconhecidas, além de outras extremamente raras.

Em parceria com o Ocean Census e o Centre for Coastal and Ocean Mapping/Joint Hydrographic Center da Universidade de New Hampshire, dos Estados Unidos, os cientistas conseguiram capturar imagens inéditas de uma lula Promachoteuthis viva. O gênero é tão raro que apenas três espécies foram descritas com base em apenas alguns espécimes coletados, vários dos quais são do final dos anos 1800. “Até agora, o gênero de lula só foi caracterizado a partir de amostras mortas encontradas em redes", afirmou um porta-voz da missão oceânica.

Além disso, os cientistas filmaram um polvo apelidado de "Casper" (Gasparzinho), devido à sua aparência, e também dois raros sifonóforos Bathyphysa, comumente conhecidos como "monstros de espaguete voadores". Veja:

“Nossas descobertas destacam a notável diversidade desses ecossistemas, ao mesmo tempo em que revelam as lacunas em nossa compreensão de como os ecossistemas de montes submarinos são interconectados. Esperamos que os dados coletados nessas expedições ajudem a informar políticas futuras, salvaguardando esses ambientes intocados para as gerações futuras", declarou Tomer Ketter, cientista do projeto.

Desde que as expedições começaram, em janeiro deste ano, a equipe descobriu cerca de 150 espécies de criaturas marinhas, somando-se às 1.019 que eles já sabiam que viviam na região. Várias destas descobertas têm sido documentadas e compartilhadas em uma rede social do instituto.

*(Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)