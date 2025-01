Venezuela oferece recompensa de US$ 100 mil por opositor González Urrutia

As autoridades da Venezuela oferecem uma recompensa de US$ 100 mil (R$ 615 mil) por informação que leve à captura do opositor exilado Edmundo González Urrutia, que afirma ter vencido Nicolás Maduro nas eleições do ano passado, segundo um aviso policial divulgado nesta quinta-feira (2).

"Procurado", diz um cartaz publicado pela polícia científica nas redes sociais com a foto de González Urrutia, que se exilou na Espanha em setembro e prometeu voltar ao país para tomar posse. Fontes judiciais confirmaram à AFP que o cartaz será afixado em aeroportos e postos de controle policial em todo o país.