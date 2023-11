Vaticano reafirma que catolicismo e maçonaria são incompatíveis

A Congregação para a Doutrina da Fé, órgão do Vaticano, reafirmou que os católicos ainda estão proibidos de ingressar em lojas maçônicas. A confirmação veio em resposta a uma pergunta de dom Julito Cortes, bispo de Dumanguete, nas Filipinas.

O documento foi assinado pelo cardeal Victor Fernandéz, responsável pelo órgão do Vaticano, e aprovado pelo papa Francisco. O documento diz claramente que há incompatibilidade entre a fé católica e a adesão às lojas maçônicas.

“Depois de explicar com preocupação a situação da sua diocese, devido ao contínuo aumento do número de membros da maçonaria, (dom Cortes) pediu sugestões sobre como lidar adequadamente com esta realidade do ponto de vista pastoral, tendo também em conta as implicações doutrinárias” da situação, aponta o documento.

Na resposta, o Vaticano pede que a Conferência Episcopal das Filipinas deve se envolver nesse tipo de questão. E que é necessário “uma estratégia coordenada entre os bispos individuais que envolveria duas abordagens”.

Em primeiro lugar, os bispos devem levar o assunto a um nível doutrinal. E a doutrina diz: “É proibida a adesão ativa à Maçonaria por um membro dos fiéis, devido à inconciliabilidade entre a doutrina católica e a maçonaria”, citando a Declaração da Congregação para a Doutrina de 1983 e as Diretrizes publicadas pela Conferência Episcopal em 2003.

“Aqueles que formal e conscientemente são membros de lojas maçônicas e abraçaram os princípios maçônicos enquadram-se nas disposições da declaração acima mencionada. Estas medidas também se aplicam a quaisquer clérigos inscritos na maçonaria”, aponta o documento.

Em seguida, a segunda abordagem pede uma resposta pastoral. Isso significa “uma catequese popular” para que sejam explicadas as razões da proibição, inclusive com um pronunciamento público sobre o assunto.

A declaração de 1983 veio porque muitos religiosos reclamavam da ausência de uma condenação explícita da maçonaria.

Naquele documento, assinados pelo então cardeal Joseph Ratzinger (depois papa Bento XVI) e por dom Jérôme Hamer, e aprovada por João Paulo II, deixou claro que os católicos afiliados às lojas maçônicas estão em “estado de pecado grave”.

Sobre a maçonaria

Nascida no século 13, a maçonaria, hoje, é uma “instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista”, segundo o Grande Oriente do Brasil.

Os princípios se encaixam na liberdade de indivíduos e da sociedade, independentemente de raça, nacionalidade ou religião; e na fraternidade de todos os homens e nações.

A maçonaria é religiosa, mas não é uma religião. Dentro dos conceitos da instituição, “é religiosa, porque reconhece a existência de um único princípio criador, regulador, absoluto, supremo e infinito ao qual se dá, o nome de Grande Arquiteto do Universo”.

Entretanto, não pode ser considerada uma religião. “É uma sociedade que tem por objetivo unir os homens entre si”, aponta o Grande Oriente do Brasil.