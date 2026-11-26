Vance diz que Huang não precisará de perdão presidencial em escândalo envolvendo a Nvidia

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse nesta quarta-feira, 24, que a possibilidade de que o presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, precise de um perdão presidencial é mínima, poucos dias antes de o executivo prestar depoimento a uma comissão do Congresso americano.

Vance afirmou a jornalistas que autoridades do Departamento de Justiça e de diferentes órgãos de segurança nacional confirmaram que Huang "não está sob investigação". A declaração foi feita após um jantar de Ação de Graças com militares na Base Aérea de Wright-Patterson, em Ohio.

"Não acho que ele precise de um perdão de forma alguma. Não vi nenhuma evidência de que tenha cometido um crime. E, se houver evidências de que cometeu um crime, caberá às autoridades competentes apresentar uma denúncia contra ele", afirmou Vance.

O presidente-executivo da Nvidia havia deixado o cargo no início deste mês, após admitir relacionamentos extraconjugais, incluindo um com uma mulher suspeita de ser espiã chinesa. Onze dias depois, Huang foi reconduzido ao cargo após um pedido do presidente Donald Trump.

Huang está programado para prestar depoimento fechado, com registro em transcrição, em 1º de dezembro, diante de representantes de três comissões, incluindo as de Inteligência e Relações Exteriores da Câmara e a Comissão Especial sobre a China. No dia 3 de dezembro, o executivo também deverá participar de uma audiência pública da Comissão Bancária do Senado.