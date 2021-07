Uruguai oferece terceira dose da Pfizer a todos os vacinados com Coronavac

O ministério da Saúde Pública (MSP) uruguaio anunciou, nesta quarta-feira (28), que todos os vacinados com o esquema completo da Coronavac contra a covid-19 poderão receber uma terceira dose da Pfizer.

Amparado na recomendação da comissão de vacinas que assessora o governo, o MSP "aprovou a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a covid–19 a todas as pessoas que receberam o esquema primário com a vacina Coronavac do laboratório Sinovac", disse o ministério em um comunicado.

"Essa aplicação será feita de forma escalonada, com a plataforma Pfizer, pelo menos 90 dias após o recebimento da segunda dose da vacina Coronavac", acrescentou.

Na terça-feira, o MSP anunciou a aprovação de uma terceira e inclusive quarta dose da vacina contra a covid-19 a pessoas com imunossupressão moderada e grave por diferentes patologias.

Quase cinco meses após o início de sua campanha de vacinação, o Uruguai conta com 72% de sua população vacinada com ao menos a primeira dose contra a covid-19, enquanto 61% tem o esquema completo.

Os excelentes índices de imunização andam de mãos dadas com uma queda acentuada dos contágios, mortes e internações em terapia intensiva (UTI) por covid registrada desde junho.

O país de 3,5 milhões de habitantes registra até esta quara-feira 2.404 casos ativos, uma queda significativa desde o pico alcançado no final de maio, quando chegou a ter cerca de 37 mil pessoas com a doença.

Depois de permanecer por várias semanas como a nação com mais mortes diárias em relação à sua população, com um recorde de 79 mortes em 15 de abril, nos últimos sete dias apresenta uma média de seis mortes diárias.