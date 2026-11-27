UE deixa empréstimo à Ucrânia em suspenso após impasse orçamentário

As divergências sobre o tamanho do orçamento para 2028 a 2034 e a destinação dos recursos também travaram as discussões

Depois de mais de 12 horas de negociações sobre o orçamento da União Europeia (UE), os líderes dos 27 países do bloco não chegaram a um entendimento. "Não conseguimos um acordo", disse nesta sexta-feira (27) o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

As divergências sobre o tamanho do orçamento para 2028 a 2034 e a destinação dos recursos também travaram as discussões sobre um empréstimo à Ucrânia. O orçamento representa cerca de 1% a 1,2% da renda nacional bruta dos países, mas reflete as ambições do bloco e seu papel no cenário internacional.

Segundo Costa, alguns países pediram novos cortes nas contribuições. A maioria se opôs a reduções adicionais, e alguns governos defenderam a reversão de parte dos cortes. As negociações serão retomadas em três semanas.

As propostas mais recentes preveem destinar 100 bilhões de euros à Ucrânia ao longo de sete anos. Os líderes também precisam decidir sobre um novo empréstimo de 45 bilhões de euros para atender às necessidades econômicas e militares de Kiev no próximo ano.

Uma das divergências é se os juros pagos pelos países europeus serão descontados da verba destinada à Ucrânia ou cobertos com recursos adicionais. Kiev só reembolsará o empréstimo quando a Rússia pagar indenizações de guerra.

Há um ano, os líderes da UE aprovaram um empréstimo de 90 bilhões de euros para cobrir a maior parte das necessidades ucranianas por dois anos. Desde então, os ataques russos à infraestrutura energética e civil e as interrupções no comércio pelo Mar Negro têm consumido os recursos.

Costa disse que 24 dos 27 países do bloco apoiam o plano. A Bulgária quer que sua parcela seja usada apenas para necessidades econômicas. Costa terá de buscar o apoio da República Tcheca, da Hungria e da Eslováquia até o próximo mês. Fonte: Associated Press.