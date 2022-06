Turquia muda de nome para evitar comparações com o peru de Natal

A Turquia enviou às Nações Unidas (ONU) um pedido formal para mudar de nome, de Turkey para Türkiye, nomenclatura já usada e conhecida pelos turcos. O motivo do pedido envolve alguns significados do antigo nome que vinham incomodando o país. Em inglês, “Turkey” significa peru, ave tradicional nas festas de fim de ano, como o Natal e a Ação de Graças. Além disso, segundo o Cambridge English Dictionary, a palavra remete também a “algo falho” ou “uma pessoa estúpida ou tola”, afirmou a emissora estatal TRT. As informações são do Portal MediaTalks.

A mudança já foi aceita pela ONU. Por isso, desde 31 de maio, o novo nome deve ser adotado por outras nações.

Pelo Twitter, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlüt Çavuşoğlu, compartilhou o momento da assinatura do documento para as Nações Unidas, aproveitando para passar uma mensagem nacionalista.

“O processo que iniciamos sob a liderança do nosso presidente Erdogan para aumentar o valor da marca do nosso país está chegando ao fim. Com a carta que enviei hoje ao secretário-geral da ONU, estamos registrando o nome do nosso país em línguas estrangeiras na ONU como ‘Türkiye’”.

Campanha de rebranding

A troca no nome faz parte de uma campanha de rebranding (estratégia de marketing usada por empresas que querem se associar a alguma imagem diferente ou se afastar de crises). Ela foi proposta pelo presidente Recep Tayyip Erdogan em dezembro do ano passado. Além da ONU, outros órgãos internacionais serão solicitados a fazer a mudança. Em português, o nome permanece o mesmo.

Como parte do rebranding de Erdogan, a frase “Made in Türkiye” estará presente em todos os produtos exportados. Em janeiro, uma campanha de turismo com o slogan “Hello Türkiye” já tinha sido lançada.