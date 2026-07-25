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Trump faz reunião com assessores para discutir próximos passos em relação ao Irã

Estadão Conteúdo

24 de julho de 2026 às 22:11

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu na sexta-feira, 24, com seus principais assessores de segurança nacional para discutir a situação com o Irã e se o governo deveria manter o curso atual ou intensificar os ataques militares, de acordo com um funcionário americano que falou sob condição de anonimato.

Não ficou imediatamente claro se alguma decisão foi tomada na reunião, que foi noticiada anteriormente pelo The New York Times. A Casa Branca não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Em um evento no Salão Oval na sexta-feira, Trump descreveu as negociações com o Irã como "de longe as mais sérias que já vimos", mesmo com os EUA lançando ataques diários.

"Estamos prontos para entrar em ação, mas estamos conversando com eles", disse Trump a repórteres, acrescentando que "não tem pressa" para acabar com a guerra.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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