Trump critica emissora por uso de termo 'inteligência artificial' e defende 'superinteligência'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a Fox News neste sábado, 28, por usar o termo "inteligência artificial" e defendeu que a emissora passe a adotar a expressão "superinteligência" ou SI (na sigla em inglês) ao tratar do tema. A declaração foi feita em mensagem publicada por ele no Truth Social, na qual ele menciona um programa da âncora Shannon Bream sobre o assunto e diz que ela repete a palavra "artificial".

Trump afirma que o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Paul Atkins, "em breve tornará esse termo obrigatório", argumentando que a mudança faria parte de um esforço por "precisão" na linguagem.

"Shannon Bream está fazendo um programa sobre o que ela chama de Inteligência Artificial (IA) - Ela diz "Artificial" repetidamente. Alguém pode, por favor, explicar a ela que é Superinteligência, não Inteligência Artificial, e que nosso Grande Presidente da SEC, Paul Atkins, em breve tornará esse termo obrigatório. Como eu, ele gosta de PRECISÃO na linguagem! Obrigado pela sua atenção a este assunto", escreveu.