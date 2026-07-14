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Mundo

Trump cita possibilidade de atacar instalação nuclear subterrânea do Irã

Estadão Conteúdo

13 de julho de 2026 às 21:52

Falando pouco antes do início de novos ataques de segunda-feira, 13, contra o Irã, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou ainda que os EUA atacariam Pickaxe Mountain, uma instalação nuclear subterrânea fortificada que ainda não havia sido alvo de ataques desde o início da guerra, em 28 de fevereiro.

Em entrevista a uma rádio americana, Trump declarou nesta segunda-feira que o país pretendia atacar o Irã "com muita força" na noite de hoje e também amanhã, dando continuidade à escalada na tensão entre Washington e Teerã.

O Comando Central (Centcom) dos EUA confirmou que iniciou a terceira noite consecutiva de ataques contra o Irã, sob a orientação de Trump.

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