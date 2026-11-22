Trump atribui queda da bolsa à vitória democrata e diz que Irã intensificou ataques

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu neste domingo, 22, a queda das bolsas americanas à vitória dos democratas nas eleições legislativas e afirmou que o resultado eleitoral também estimulou a intensificação dos ataques iranianos.

Em publicação na Truth Social, Trump disse "ter previsto" que os mercados acionários cairiam substancialmente caso os democratas vencessem e que o Irã se tornaria mais agressivo. "O Irã lançou mais drones e mísseis na última semana do que em qualquer outro momento em mais de um ano", afirmou.

O republicano disse ainda que os líderes iranianos consideram os democratas "fracos e ineficazes". Trump acusou ambos de tentar manter os preços do petróleo elevados pelo maior tempo possível e afirmou que as cotações caíram em nível recorde desde as eleições.