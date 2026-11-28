Tribunal Internacional rejeita pedido argentino para frear exploração de petróleo nas Malvinas

O Tribunal Internacional do Direito do Mar rejeitou neste sábado, por 18 votos a 3, o pedido da Argentina para bloquear temporariamente a perfuração de petróleo no projeto offshore Sea Lion, em águas das Ilhas Malvinas (Falkland). A decisão foi tomada em audiência especial realizada em Hamburgo, na Alemanha, sobre a área localizada a cerca de 480 quilômetros a leste da costa sudeste argentina.

Com o resultado, as empresas Rockhopper Exploration e Navitas Petroleum devem avançar com a operação conjunta britânico-israelense sob licenças concedidas pelo governo das ilhas e respaldadas pelo Reino Unido. Segundo o governo britânico, a perfuração no campo, situado cerca de 220 quilômetros ao norte do arquipélago, não começará antes de março de 2027, com a extração prevista para ter início um ano depois.

Em comunicado oficial divulgado neste sábado, a Presidência da Argentina afirmou que o Tribunal reconheceu, em votação não unânime, a existência de uma disputa de soberania entre os dois países, mas lamentou o entendimento de que não há jurisdição nesta etapa preliminar para determinar medidas provisórias. O governo de Javier Milei ressaltou que a decisão não é definitiva e anunciou que avançará imediatamente na constituição de um Tribunal Arbitral para solicitar medidas que preservem os direitos argentinos com base na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

A nota informou ainda que Buenos Aires iniciou na sexta-feira novos procedimentos sancionatórios contra cinco alvos por infrações ao marco jurídico nacional. Paralelamente, Milei solicitou à Câmara dos Deputados que aprove na próxima semana a Lei de Defesa da Soberania Nacional, classificando a exploração de recursos na região como ilegítima e reiterando a reivindicação de soberania sobre as ilhas.