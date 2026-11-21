Três petroleiros são atingidos perto do Estreito de Ormuz

Pelo menos três petroleiros foram atacados dentro ou nas proximidades do Estreito de Ormuz neste sábado, 21, no que pareceu ser a mais recente ofensiva iraniana contra embarcações que atravessam esse gargalo estratégico.

O centro de segurança marítima das Forças Armadas britânicas disse, em publicações online, que dois petroleiros foram atingidos separadamente por projéteis no início do dia, enquanto deixavam o Golfo Pérsico pelo estreito.

Um foi atingido na popa; o outro, na casa de máquinas, e não houve relatos de vítimas, informou o Centro de Operações do Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO).