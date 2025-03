Três jornalistas morrem em ataque paramilitar com drone no Sudão

Uma fonte do Exército sudanês denunciou nesta sexta-feira(21) que três jornalistas foram mortos em um ataque paramilitar com um drone no palácio presidencial em Cartum, lançado horas depois que forças oficiais retomaram o edifício das mãos da milícia.

Os jornalistas estavam reportando à televisão estatal sudanesa quando a milícia das Forças de Apoio Rápido "atacou o Palácio Republicano" com o dispositivo unilateral, disse a fonte à AFP sob condição de anonimato.