Tráfego no Estreito de Ormuz enfraquece e parlamento do Irã aprova proibição de navios dos EUA

O tráfego no Estreito de Ormuz enfraqueceu ainda mais no fim de semana, segundo dados divulgados pela Kpler em publicação no X. Já a rota marítima por Bab el-Mandeb continuou consideravelmente mais ativa, embora ainda registrando trânsitos ocultos e cautela na navegação das embarcações.

De 7 a 9 de agosto, as travessias confirmadas em Ormuz caíram de 15 na sexta-feira para 11 no sábado e apenas seis no domingo, totalizando 32 nos três dias, mostrou a Kpler. O roteamento também permaneceu concentrado, com 17 embarcações utilizando o Esquema Unilateral Iraniano e 10 classificadas como Rota Indeterminada.

Já no Estreito de Bab el-Mandeb foram registradas 116 travessias no mesmo período. O tráfego diário manteve-se comparativamente estável em 43, 37 e 36 travessias, embora 12 trânsitos ocultos e atividade sancionada elevada continuem a destacar preocupações de visibilidade e risco.

Uma reportagem da ISNA destacou os dados ao apontar que a maior parte dos navios preferiram passar por Ormuz utilizando a rota iraniana. Segundo a agência de notícias persa, o parlamento do Irã aprovou hoje o banimento de navios dos EUA, Israel e países hostis a Teerã, um dos pontos do acordo com Omã que está sendo revisado pelos parlamentares.

Ainda, a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, criada pelo Irã para gerenciar Ormuz, divulgou nesta tarde uma nova maneira de embarcações enviarem solicitação para atravessar a região. Em comunicado no X, o órgão acusa o governo dos EUA de realizar interferência política nos provedores de internet e pede que as equipes dos navios entrem no site da instituição pelo Firefox.