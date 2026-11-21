Terremoto de magnitude 6,7 atinge os Andes, no Peru, sem relatos imediatos de danos ou vítimas

O Instituto Geofísico do Peru disse que não houve relatos de danos ou vítimas e não há ameaça de tsunami

Um terremoto de magnitude 6,7 sacudiu os Andes no centro do Peru na sexta-feira, 20, sem relatos imediatos de danos ou vítimas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto ocorreu às 19h09, horário local. Seu epicentro foi nos Andes, 34 quilômetros ao norte de Junin, a uma profundidade de 108 quilômetros.

O Instituto Geofísico do Peru disse que não houve relatos de danos ou vítimas e não há ameaça de tsunami.

O terremoto foi sentido na capital peruana, levando os moradores a correrem para as ruas.

O Peru está localizado ao longo do "Círculo de Fogo", um arco de 40 mil quilômetros de vulcões e falhas geológicas ao redor da Bacia do Pacífico, onde ocorrem a maioria dos terremotos do mundo.

Em agosto, um terremoto de magnitude 6,7 nos Andes peruanos deixou duas pessoas feridas e danificou várias casas, centros de saúde e escolas, enquanto em julho, um tremor de magnitude 5,5 na região de Junín resultou em seis mortes e 30 feridos.