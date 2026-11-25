Tempestade solar atinge a Terra nesta semana e pode afetar GPS e rádios

Fenômeno está previsto para sexta-feira (27) e sábado (28), com possibilidade de instabilidade em sistemas de navegação, satélites e rádios

Uma tempestade solar deve atingir a Terra nesta semana e pode provocar alterações em sistemas de comunicação e navegação. O fenômeno está previsto para sexta-feira (27) e sábado (28), segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

Apesar de chamar a atenção, a previsão indica uma tempestade geomagnética de intensidade fraca, classificada como G1 — o nível mais baixo de uma escala que vai até G5. Por isso, não há expectativa de uma interrupção generalizada de serviços.

De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), existe 99% de chance de o índice Kp chegar a pelo menos 5. Essa medida acompanha a atividade geomagnética da Terra e ajuda a indicar possíveis impactos provocados pela interação com partículas vindas do Sol.

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Como acontece uma tempestade solar?

O fenômeno começa com uma erupção no Sol, que pode lançar grandes quantidades de partículas e campos magnéticos pelo espaço. Quando esse material chega à Terra, interage com o campo magnético e a atmosfera do planeta, provocando uma tempestade geomagnética.

O nome faz referência à origem do fenômeno: o Sol, estrela central do Sistema Solar. Segundo a NASA, essas explosões podem liberar energia e material que viajam pelo espaço e, em determinadas condições, alcançam a Terra.

Quais podem ser os efeitos na Terra?

Mesmo quando são consideradas fracas, as tempestades geomagnéticas podem causar alterações em tecnologias que dependem de sinais e sistemas eletrônicos. Entre os possíveis efeitos estão:

GPS: instabilidades na precisão dos sistemas de localização;

Satélites: interferências em operações e comunicações;

Rádios: possíveis alterações em transmissões de radiofrequência;

Redes elétricas: pequenas oscilações em sistemas de energia.

A intensidade prevista para esta semana, no entanto, é baixa. A classificação G1 não indica risco de apagão generalizado ou interrupção ampla das comunicações.

O que o El Niño tem a ver com a tempestade solar?

O El Niño e as tempestades solares são fenômenos diferentes. O primeiro está relacionado ao aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial e pode alterar padrões de chuva e temperatura em várias regiões do planeta.