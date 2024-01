Stephen Hawking é acusado de participar de orgia com adolescentes

Nesta quarta-feira, a Justiça dos Estados Unidos revelou parte de uma lista com 187 indivíduos ligados a Jeffrey Epstein, empresário falecido em 2019 e conhecido por liderar um esquema de exploração sexual de menores. No documento, o nome do físico-teórico Stephen Hawking, consta entre os divulgados. Documentos do caso indicam esforços de Epstein para desmentir alegações de Virgínia Giuffre, que o acusou de abuso. Giuffre afirmou que, durante uma visita à ilha de Epstein, perto de St. Thomas, nos EUA, Hawking teria participado de uma orgia com adolescentes.

“Você pode recompensar qualquer amigo, conhecido ou família de Virginia que se apresente e ajude a provar que suas alegações são falsas. O mais forte é o jantar de Clinton e a nova versão nas Ilhas Virgens de que Stephen Hawking participou de uma orgia de menores”, escreveu Epstein em um e-mail à Ghislaine Maxwell, cúmplice e esposa dele.

Stephen Hawking visitou a ilha de Jeffrey Epstein em 2006 para uma conferência sobre gravidade patrocinada pelo bilionário. Fotos do evento mostram Hawking em um jantar, pouco antes de Epstein ser acusado de crimes sexuais com menores.

Hawking, falecido em 2018 aos 76 anos, é mundialmente famoso por suas descobertas em física, incluindo estudos sobre buracos negros e a teoria do universo. Ele lutava contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença que paralisou progressivamente seu corpo.

Até o momento, a Justiça dos EUA não deu mais detalhes sobre a ligação de Hawking com Epstein. No entanto, nas redes sociais, os usuários levantaram questionamento acerca da relação do cientista com o magnata.