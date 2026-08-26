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Sobe para 160 número de mortos em inundações repentinas na região da fronteira Nepal-China

Especialistas afirmaram que uma avalanche de uma geleira foi a causa provável na região do Himalaia

Estadão Conteúdo

O número de mortos das inundações repentinas de grandes proporções que atingiram uma área de fronteira entre o Nepal e a China na quarta-feira subiu para pelo menos 160, enquanto as autoridades ainda tentavam localizar centenas de desaparecidos.

Especialistas afirmaram que uma avalanche de uma geleira foi a causa provável na região do Himalaia, que está passando por um período de aquecimento global.

A polícia do Nepal relatou pelo menos 157 mortos. A emissora estatal chinesa CCTV informou pelo menos três mortos e 265 desaparecidos no condado de Gyirong, na região do Tibete, perto da fronteira. Imagens de drones mostraram estradas destruídas e prédios soterrados por águas turbulentas da cor de cimento molhado. A agência de notícias estatal chinesa Xinhua relatou um número significativo de vítimas.

Autoridades do Nepal informaram que 403 pessoas, incluindo 341 estrangeiros, foram dadas como desaparecidas. Sunil Sharma, porta-voz da agência de turismo, disse que 133 eram indianos em peregrinação ao Monte Kailash, no Tibete, um local sagrado para os hindus. Também estavam desaparecidos 47 americanos, 34 australianos, 33 britânicos e 24 canadenses, acrescentou. O Departamento de Estado dos EUA afirmou estar ciente dos americanos afetados.

Pelo menos 62 cidadãos nepaleses desaparecidos estavam entre as centenas de moradores locais que faziam trekking na área do Lago Gosaikunda, no distrito de Rasuwa, duramente atingido pela tempestade e na fronteira com Gyirong, no Tibete, coincidindo com o festival local de Janai Purnima na sexta-feira, disse Sharma. Embora a atual temporada de monções seja menos favorável para trekking no Nepal, é uma época importante para o trekking do Kailash, que segue a rota no distrito de Rasuwa, no Nepal.

Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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