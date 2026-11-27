Senado argentino aprova reforma que suspende primárias e pode favorecer reeleição de Milei

O Senado da Argentina provou um projeto de reforma eleitoral que elimina as eleições primárias e pode facilitar o caminho rumo à reeleição de Javier Milei. O projeto ainda precisa ser confirmado pela Câmara de Deputados, mas a meia vitória já é celebrada pela Casa Rosada.

Por 43 votos a 29, a câmara alta argentina aprovou o projeto do governo que elimina as chamadas Primárias, Abertas, Simultâneas e Obrigatórias (PASO) em 2027. A medida tende a favorecer Milei, que já declarou que será candidato à reeleição ano que vem, mas prejudica a oposição peronista, que está fragmentada.

As PASO servem para que os eleitores ajudem os partidos a definir seus candidatos em caso de disputas internas. O peronismo se vê, desde as eleições presidenciais de 2023, em uma batalha para determinar quem liderará a oposição a Milei.

A ex-presidente Cristina Kirchner foi condenada por corrupção e está em prisão domiciliar. O governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, apontado como favorito para a candidatura a presidente, enfrenta outros nomes do movimento que gostariam de disputar o cargo, como o ex-ministro da Economia Sergio Massa.

Em meio a essa indefinição, a oposição poderia utilizar as primárias para testar quais de seus nomes têm mais força em uma disputa nacionalizada.

Em 2023, Milei surpreendeu quando surgiu com uma votação expressiva nas primárias, dando os primeiros indícios de que era um candidato altamente competitivo para a Casa Rosada. O libertário venceu Sergio Massa no segundo turno, após uma virada.

O tamanho da vitória no Senado surpreendeu o governo Milei, segundo o jornal argentino La Nación. O presidente tem vivido uma espiral de más notícias, com uma popularidade abaixo de 40% e a economia entrando em recessão técnica. Neste cenário, ele teria um caminho difícil para a reeleição. Contudo, a fragmentação da oposição conta a seu favor.

O peronismo acusa Milei de "mudar as regras do jogo no último minuto".

O governo pretendia eliminar totalmente as PASO das eleições, mas decidiu ser menos radical e apostar em uma suspensão visando o ano de 2027. Uma suspensão já havia sido aplicada nas eleições legislativas de 2025.

As primárias foram criadas em 2009, durante o governo de Cristina Kirchner e foram implementadas nas eleições de 2011.

Se chamam assim porque são abertas, já que qualquer cidadão pode votar na coligação ou partido que desejar, sem ser filiado; simultâneas, porque todos os partidos realizam ao mesmo tempo; e obrigatórias, porque todos precisam votar. Os partidos também eram obrigados a realizá-las mesmo sem competição interna. Elas geralmente ocorrem dois meses e meio antes de cada eleição geral.

Sem as primárias, os partidos terão de entrar em consenso interno para definir seus candidatos.

A reforma também prevê outras mudanças, como a eliminação das contribuições obrigatórias do governo para financiamento de campanhas dos partidos políticos e limita as propagandas em rádio e televisão a 50%.