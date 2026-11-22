Reino Unido adere à iniciativa da Otan para agilizar lançamentos de satélites

O Reino Unido uniu-se a outras dez nações na assinatura da iniciativa Starlift, coordenada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), com o objetivo de estruturar uma rede flexível de serviços para o lançamento de satélites, informaram o Ministério da Defesa e o Departamento de Negócios, Inovação, Ciência e Comércio britânicos em comunicado divulgado neste sábado. O acordo, firmado em Bruxelas pelo diretor nacional de Armamentos do Reino Unido ao lado de representantes de Alemanha, Bélgica, Canadá, Coreia do Sul, Finlândia, Itália, Noruega, Países Baixos, Suécia e Turquia, busca assegurar o envio rápido, seguro e econômico de equipamentos ao espaço, a partir de fornecedores comerciais e infraestruturas distribuídas entre os países aliados.

Segundo o governo britânico, a ampliação da capacidade de colocar satélites em órbita sob demanda tornou-se estratégica diante do crescente congestionamento e das disputas geopolíticas no ambiente espacial, protegendo serviços essenciais ao cotidiano, como previsões meteorológicas, transações financeiras com cartões, mapeamento e navegação.

Para viabilizar a operação integrada da rede, a Starlift será estruturada inicialmente em torno de quatro frentes de trabalho conjunto. Os projetos contemplam a criação de mecanismos padronizados para que os integrantes da aliança identifiquem, reúnam e contratem serviços de transporte orbital; o desenvolvimento e o teste de operações de resposta rápida; o reforço da logística e das bases terrestres necessárias para manter aberto o acesso ao espaço; e a superação de entraves regulatórios, acompanhada pelo aprimoramento da gestão do tráfego aéreo, marítimo e espacial.

Em nota oficial, o secretário de Defesa do Reino Unido, Wes Streeting, afirmou que os satélites sustentam atividades fundamentais da vida moderna e das operações militares, destacando que a cooperação multilateral permitirá enfrentar ameaças de Estados hostis nessa nova fronteira de defesa. Na mesma linha, a ministra do Espaço britânica, Liz Lloyd, ressaltou que o projeto fortalece a autonomia do país em um cenário global competitivo e reduz a dependência de um único operador orbital.