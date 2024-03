Ramadã: o que é, quando começa e como se comportar em países islâmicos

O mês do Ramadã é o 9° mês do calendário islâmico e a época de maior importância para os muçulmanos do mundo inteiro. Ao longo desse período, os praticantes do Islã modificam completamente seu dia a dia e praticam jejuns intermitentes entre o início do nascer ao final do pôr do sol. Confira o que é e quando começa o Ramadã, além de como se portar em países islâmicos:

O que é o Ramadã?

O mês do Ramadã é o 9° do calendário islâmico e o 5° pilar ou preceito mais importante da religião islâmica, em todas as suas denominações. No Islã, acredita-se que todas as passagens do alcorão foram reveladas durante meses de Ramadã e o próprio texto ordena que a época seja repleta de práticas religiosas e abstinências diversas, a fim de adorar a Deus e purificar as almas dos crentes de todos os seus males, vícios e pecados.

Ao longo dos quase 30 dias do mês de Ramadã, os muçulmanos do mundo inteiro se abstêm totalmente de água, comida, sexo e certas práticas cotidianas, da aurora ao pôr do sol. Os fiéis também aproveitam a época para lutar contra seus principais pecados e erros pessoais, bem como gastam muito de seu tempo livre com práticas espirituais.

Em todos os dias do mês de Ramadã, o jejum diário é quebrado com a refeição "iftar", onde orações próprias são observadas. Ao final do período de jejum, há a celebração do "Eid al Fitr", com suas próprias práticas e tradições.

Quando começa o Ramadã de 2024?

Por conta do calendário islâmico ser pautado nos movimentos lunares, o início do mês de Ramadã em relação ao calendário gregoriano muda de acordo com o ano. Em 2024, o mês iniciará na noite de 10 de março e encerrará na noite de 8 de abril.

O que turistas devem saber e como se portar em países islâmicos durante o Ramadã

Os turistas que estiverem em países islâmicos durante o Ramadã devem considerar as abstinências obrigatórias da população local e, portanto, deve evitar atitudes que possam ser consideradas rudes ou atrapalhar o jejum alheio. Vale lembrar que, além de se absterem de comidas e bebidas, os muçulmanos também rejeitam práticas consideradas pecaminosas, como fofocas, ofensas pessoais e roupas tidas como imodestas e reveladoras.

Que pontos turísticos ficam abertos durante o mês de Ramadã?

Os muçulmanos são encorajados por sua religião a permanecerem dedicados aos seus trabalhos e atividades cotidianas durante o mês de Ramadã. Porém, estabelecimentos focados na venda de comidas e bebidas, como restaurantes e supermercados, costumam ter seus horários alterados durante o mês.

Curiosidades sobre o Ramadã e o Islã

Chamar Muhammad, principal profeta do Islã, de "Maomé", apesar de correto na língua portuguesa, é considerado ofensivo por muitos muçulmanos

A palavra "Ramadan" pode ser traduzida como "calor escaldante", mas não há um consenso sobre o motivo da escolha desse nome

Pessoas com doenças crônicas, idosos, crianças, viajantes, diabéticos, grávidas e lactantes estão dispensadas de se abster de comidas e bebidas durante os dias de Ramadã

Os muçulmanos que estiverem em viagem durante o mês de Ramadã e decidirem não praticar o jejum deverão "recuperar" os dias de jejum que perderem assim que regressarem às suas casas

No Ramadã, alguns muçulmanos acordam antes da aurora para praticar uma última refeição antes do jejum diário, chamada suhoor. No entanto, a prática não é obrigatória como a iftar

Algumas vertentes do Islã têm suas próprias tradições e práticas durante o Ramadã. Por exemplo, membros do segmento Ibadi do Islã, presente principalmente no Omã, evitam até mesmo conversas políticas durante o mês sagrado.