Quem foi o cantor morto no acidente aéreo de Honduras; 12 pessoas morreram na queda do avião

Na noite desta última segunda-feira (17), um avião caiu no mar logo após ter decolado do aeroporto internacional Juan Manuel Galvéz, na Ilha de Roatán, que fica localizada em Honduras. Ao todo, 12 pessoas morreram com a queda da aeronave, uma delas foi o cantor Aurelio Martinez Suazo que colecionava sucessos com sua trajetória artística.

O músico nasceu no ano de 1969, no município de Plaplaya, no leste de Honduras e, desde então, passou os seus 55 anos se dedicando à vida de cantor, percussionista, violonista e guitarrista hondurenho. Ao longo de sua vida, o cantor tornou-se um grande expoente da música garifuna, pois se empenhou a difundir a sonoridade do grupo étnico composto pela miscigenação de povos indígenas caribenhos e escravizados africanos.

Nessa perspectiva, a embaixada da França e a embaixada da Espanha em Honduras chegaram a reconhecer Martinez por sua importante contribuição no estilo garifuna. Além desse reconhecimento, o músico ainda recebeu uma distinção da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

No decurso de sua carreira, Aurelio também trabalhou com artistas de renome mundial e chegou a fazer parte das bandas “Gatos Bravos de San Pedro Sula”, “Los Bravos del Caribe” e “Aurelio Martínez & Soul Band”. O artista lançou 5 álbuns solo, sendo o último “Darandi”, gravado e distribuído em 2017 e, entre os principais sucessos deixados pelo seu legado, estão as músicas: Laru Beya e Yalifu.

Para além de seu lado musical, o cantor ainda se envolveu no campo político entre os anos de 2006 e 2008, e se tornou o primeiro garifuna a ser deputado no Congresso Nacional de Honduras. Antes do acidente, Martinez ainda tinha um show marcado para o dia 5 de abril, em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)