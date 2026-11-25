Quase 2 mil imigrantes chegam às Ilhas Canárias em um único dia; número é recorde

As ilhas localizadas ao largo da costa da África Ocidental registraram um aumento no número de chegadas pouco antes das eleições nacionais na Espanha

Autoridades espanholas informaram que quase 2 mil imigrantes chegaram às Ilhas Canárias, na Espanha, na terça-feira, 24 - o número é recorde para um único dia.

As ilhas localizadas ao largo da costa da África Ocidental registraram um aumento no número de chegadas pouco antes das eleições nacionais na Espanha, que acontecem no final desta semana, e nas quais a migração será uma grande preocupação para muitos eleitores.

O serviço de salvamento marítimo da Espanha informou que 1.990 pessoas chegaram em 15 embarcações diferentes, enquanto navios de busca e salvamento acompanhavam um bote após o outro até a pequena ilha de El Hierro.

"Infelizmente, este é um dia histórico", disse o líder regional das Ilhas Canárias, Fernando Clavijo, em entrevista à rádio espanhola Cadena Ser.

Bebê de 4 dias nasceu na viagem

Entre os que chegaram na terça-feira, havia cerca de 100 menores, incluindo um bebê de quatro dias que nasceu durante a viagem, disse Clavijo.

As Ilhas Canárias, um destino turístico popular entre muitos europeus atraídos pelo clima ameno durante todo o ano, têm sido, há anos, um ponto de entrada crucial para migrantes desesperados para chegar à Europa. A rota também é extremamente perigosa, com milhares de mortes na tentativa de travessia.

Embora as ilhas estejam localizadas a cerca de 105 quilômetros (65 milhas) da costa africana mais próxima, muitos migrantes percorrem rotas mais longas para escapar das forças de segurança. As viagens podem durar dias ou semanas, e muitas embarcações não chegam ao seu destino, ficando à deriva no Atlântico aberto.

Mais de 26.000 pessoas chegaram às Ilhas Canárias este ano, sendo metade desse total em novembro. O recorde anterior de chegadas em um único dia havia sido batido apenas duas semanas antes, quando 1.400 pessoas desembarcaram em Gran Canaria em 7 de novembro.

Em junho, durante a visita do pontífice às ilhas, o papa Leão XIV advertiu os traficantes de pessoas de que enfrentariam a ira de Deus por explorarem o desespero dos migrantes.

As partidas da África Ocidental são sazonais, e novembro costuma registrar um aumento significativo, já que muitos viajantes partem antes que o mar fique agitado durante o inverno. O mar tem estado calmo recentemente, o que contribuiu para o elevado número de partidas.

A maioria dos barcos que chegaram na terça-feira vinha do Senegal e da Gâmbia, disse Clavijo. Apesar dos esforços da União Europeia na África Ocidental para reduzir o número de migrantes, muitos acreditam que partir é a única opção para encontrar trabalho e construir uma vida melhor.

"As condições de navegação eram favoráveis e havia lua cheia, então essas pessoas em busca de um futuro melhor acabaram em nossas costas", disse Clavijo.

Clavijo afirmou que El Hierro, a ilha mais ocidental do arquipélago, com uma população de 12.000 habitantes, não tinha condições de receber um fluxo tão grande de pessoas, muitas das quais chegaram exaustas e em péssimas condições.

Ele afirmou que, no geral, estava satisfeito com a transferência de migrantes adultos para a Espanha continental, mas acrescentou que solicitou ajuda de outras regiões para acolher menores desacompanhados que precisam estar sob os cuidados das autoridades.

Tema no centro das eleições

O Partido Popular (PP), de centro-direita, pretende destituir o governo central liderado pelos socialistas nas eleições de domingo. Para isso, provavelmente terá que formar um governo com o partido de extrema-direita Vox, que está fazendo campanha com base na expulsão de imigrantes e em políticas sociais que favorecem os espanhóis em detrimento dos estrangeiros recém-chegados.

Sem mencionar o Vox, Clavijo, que pertence ao partido regional Coligação das Canárias, denunciou qualquer tentativa de demonizar os migrantes, chamando-a de "um discurso xenófobo de pessoas más".

O líder das Ilhas Canárias também criticou duramente o recente acordo entre Áustria, Dinamarca, Alemanha, Grécia e Holanda para enviar migrantes para Ruanda, chamando-o de "ridículo".