Profecias de Nostradamus para 2024 indicam morte do papa e Charles sendo retirado do trono

Guerras, problemas ambientais, morte do papa e uma tragédia envolvendo a Família Real Britânica estão entre as previsões do astrólogo, médico e vidente francês Michel de Nostradamus (1503-1566) para o desenrolar dos próximos 366 dias de 2024.

O jornal britânico Daily Star publicou uma reportagem contando como Nostradamus deixou 942 “previsões” para o futuro ao longo de seus 63 anos de vida, com algumas delas possivelmente ocorrendo até o fim do ano.

Uma das “apostas” do vidente já "poderia" estar inclusive em curso no primeiro dia de 2024. “A terra seca vai molhar e ocorrerão grandes enchentes”, diz uma das previsões de Nostradamus.

Segundo o Daily Mail, a profecia seria o aviso de um tsunami causando destruições ao longo dos 12 meses do próximo ano. Hoje, 1º de janeiro, o país asiático foi atingido por um terremoto de escala 7,6, criando a possibilidade de tsunamis em um futuro próximo.

Família Real Britânica

Uma das previsões de Nostradamus para 2024 diz que “o Rei das Ilhas será retirado à força… Substituído por alguém sem a marca real”. Para o Daily Star, a previsão sugere que Charles III será obrigado a renunciar e o trono acabará ocupado por alguém não relacionado à realeza;

Morte do papa

Nostradamus também previu que o Papa Francisco morrerá ao longo de 2024. Ele completou 88 anos recentemente. “Após a morte do velho Pontífice, um romano mais jovem será eleito”.

Nova guerra

“O adversário vermelho vai se amedrontar, colocando o grande oceano em perigo”, diz uma outra previsão do vidente. Segundo o Daily Star, o “adversário vermelho” seria a China.