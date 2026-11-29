Príncipe Harry e rei Charles têm encontro de reconciliação na Escócia

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, e os filhos do casal, Archie e Lilibet, não participaram da reunião

Pela primeira vez desde que retornou ao Reino Unido, o príncipe Harry se encontrou com o pai, rei Charles III, para uma reunião de reconciliação no Castelo Balmoral, na Escócia, segundo a imprensa britânica. A esposa de Harry e duquesa de Sussex, Meghan Markle, e os filhos do casal, Archie e Lilibet, não participaram. O jornal The Times afirmou que o objetivo da conversa seria “esforço para manterem um bom relacionamento”.

A rainha consorte Camilla e o primogênito de Charles, princípe William, também estiveram ausentes. De acordo com o The Telegraph, Harry viajou sozinho. A reunião familiar teria acontecido no dia 17 de outubro, na residência particular de férias da família.

Harry e Meghan retornaram ao Reino Unido em agosto deste ano, junto aos filhos. Em julho, enquanto ainda morava na cidade de Montecito, no estado da Califórnia, o príncipe encontrou-se com Charles e Camilla na casa particular do monarca, Highgrove.

Fontes próximas à família real britânica não deram detalhes ao The Telegraph sobre o assunto discutido na reunião, entretanto, uma disse que “há o desejo de se darem bem”. Até o momento, não se sabe se Archie e Lilibet visitaram o avô, que estava de férias em Balmoral. O rei retornou a Londres no dis 19 de outubro.