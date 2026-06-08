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Mundo

Premiê da Armênia reivindica vitória em eleição vista como teste da influência russa

Estadão Conteúdo

O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, declarou vitória nesta segunda-feira, 8, em uma eleição vista como um teste da influência russa no país. Resultados preliminares indicam que seu partido, Contrato Civil (Civil Contract), recebeu 49,82% dos votos, mais que o dobro do obtido pelo principal adversário.

Pashinyan busca respaldo para uma política externa voltada à aproximação com o Ocidente e à redução da dependência de Moscou. Ao votar no domingo, o candidato afirmou que a União Europeia seguirá sendo o principal parceiro da Armênia na implementação de reformas democráticas.

Observadores eleitorais europeus classificaram a votação como bem administrada, apesar da forte polarização. Eles apontaram indícios de pressão econômica da Rússia para influenciar o resultado e questionaram ações do governo contra a oposição, majoritariamente favorável a Moscou.

O segundo colocado foi o bloco Armênia Forte (Strong Armenia), de Samvel Karapetyan, com 23,28% dos votos. O empresário, que construiu sua fortuna na Rússia, está em prisão domiciliar sob acusação de defender a derrubada do governo. Ele nega as acusações e afirma ser alvo de perseguição política.

Na véspera da eleição, autoridades armênias emitiram seis mandados de prisão contra integrantes do Armênia Forte, sob acusação de compra de votos.

Embora a Comissão Eleitoral Central informe que a apuração foi concluída em todos os distritos, o resultado oficial só deve ser divulgado no domingo, após o prazo para apresentação de recursos e denúncias de irregularidades.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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