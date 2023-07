Polícia de Berlim diz que leoa que estava sendo procurada era um javali

A polícia de Berlim anunciou nesta sexta-feira,21, que irá encerrar as buscas pela suposta leoa desaparecida na região. Os oficiais acreditam que o animal visto pela população seja um javali, comum na região dos avistamentos. As buscas na região não encontraram DNA de nenhuma felina desse porte, pegadas, ou restos de possíveis presas.



Para Peter Hemmerden, um caçador familiarizado com a região, se houvesse um leão nos arredores, os javalis e seus filhotes não estariam tão calmos. A busca pela suposta leoa começou após diversos relatos chegarem até a polícia na noite de quinta-feira, 20.

As denúncias chegaram depois que um vídeo que mostrava uma leoa à espreita em alguns arbustos circulou em massa nas redes sociais. No dia, alguns moradores locais afirmaram também ter recebido um vídeo da felina atacando um javali.

A operação contou com mais de 200 policiais, veterinários e caçadores especialistas na fauna local mobilizados, além de drones, helicópteros e câmeras termográficas. Durante as buscas, zoológicos, circos e abrigos de animais foram consultados para verificar de onde a suposta leoa teria fugido, mas nenhuma instituição deu falta de um animal do tipo.

