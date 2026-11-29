Pesquisa indica vitória do PP e avanço da extrema-direita na Espanha

Levantamento da Sigma Dos para a RTVE projeta entre 129 e 134 cadeiras para o Partido Popular; aliança com Vox e UPN pode alcançar a maioria absoluta no Parlamento

Uma pesquisa divulgada após o fechamento dos locais de votação na Espanha, neste domingo (29), aponta o Partido Popular (PP), principal força de oposição ao governo de Pedro Sánchez, na liderança das eleições gerais do país. O levantamento da Sigma Dos para a emissora pública RTVE também indica a possibilidade de uma maioria parlamentar formada pelo partido de centro-direita e duas siglas de direita, incluindo o Vox, de extrema-direita.

De acordo com a projeção, o PP deve conquistar entre 129 e 134 das 350 cadeiras do Congresso dos Deputados, com 32,2% dos votos. O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do atual primeiro-ministro Pedro Sánchez, aparece em segundo lugar, com 28,8% e uma estimativa de 119 a 124 assentos.

O Vox ocupa a terceira posição, com 16,2% das intenções de voto e previsão de 44 a 48 parlamentares. A União Popular de Navarra (UPN), que concorre em aliança com o PP, pode obter duas cadeiras.

PP e Vox podem formar maioria no Parlamento espanhol

A projeção indica que uma aliança entre PP, Vox e UPN pode reunir entre 175 e 184 parlamentares. Para alcançar a maioria absoluta no Congresso espanhol, são necessários pelo menos 176 dos 350 assentos.

O resultado, portanto, depende da quantidade de cadeiras que cada partido efetivamente conquistar. Caso a aliança alcance o número necessário, poderá viabilizar a formação de um governo de direita, com participação da legenda de extrema-direita.

O levantamento também projeta a distribuição de cadeiras entre outras siglas. Confira os números:

PP: 32,2% dos votos e de 129 a 134 cadeiras;

PSOE: 28,8% e de 119 a 124 cadeiras;

Vox: 16,2% e de 44 a 48 cadeiras;

Frente Amplo: 5,7% e de 10 a 11 cadeiras;

ERC: 2,6% e de 9 a 10 cadeiras;

EH Bildu: 1,6% e de 7 a 8 cadeiras;

Adelante Andalucía: 2% e de 4 a 5 cadeiras;

Junts: 1,4% e de 4 a 5 cadeiras;

Compromís - Front Valencià: 1,6% e 4 cadeiras;

PNV: 0,7% e de 2 a 3 cadeiras;

BNG: 0,8% e 2 cadeiras;

UPN-PP: 0,4% e 2 cadeiras;

Coalición Canaria: 0,4% e 1 cadeira;

UPC: 0,4% e 1 cadeira.

A pesquisa foi realizada por telefone com 19,5 mil espanhóis maiores de idade e aptos a votar. As entrevistas ocorreram entre 13 e 28 de novembro, com amostragem estratificada por critérios como sexo e idade.

Entenda o cenário político das eleições na Espanha

As eleições foram antecipadas em meio ao desgaste do governo de Pedro Sánchez, que está no cargo de primeiro-ministro há mais de oito anos. A gestão enfrenta repercussões de denúncias de corrupção envolvendo pessoas próximas ao chefe de governo e dificuldades relacionadas à crise habitacional no país.

Do lado da oposição, o principal nome é Alberto Núñez Feijóo, líder do PP, que depende de possíveis alianças para alcançar maioria no Congresso. O Vox, por sua vez, defende medidas mais restritivas à imigração, mudanças em políticas de igualdade e a recentralização do Estado espanhol.

Uma eventual participação do Vox no governo nacional representaria um marco na política espanhola desde o fim da ditadura de Francisco Franco, em 1975.