Peru foge de Trump na Casa Branca e aves perseguem mulher em rua, nos EUA

O feriado de Ação de Graças é uma data tradicional nos Estados Unidos onde a carne de peru costuma ser o prato principal das celebrações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu o tradicional perdão presidencial a dois perus durante uma cerimônia na Casa Branca, na terça-feira (24). O evento teve um momento inusitado quando uma das aves, chamada Feathers, correu em direção aos arbustos e tentou fugir do local.

Ao perceber a movimentação, Trump entrou na brincadeira e anunciou que o animal também receberia o perdão. "Feathers correu para o mato. Vamos conceder um indulto a Feathers também. Só quero dizer que você e Feathers, a partir deste momento, têm perdão total e absoluto", afirmou o presidente.

A cerimônia antecede o Dia de Ação de Graças, celebrado nesta quinta-feira (26) nos Estados Unidos. Na ocasião, Trump oficializou o perdão de Freedom e Feathers, que foram poupados do abate tradicionalmente associado ao feriado.

O perdão presidencial aos perus é realizado há décadas e se tornou parte das comemorações do Dia de Ação de Graças. A cerimônia ocorre anualmente na Casa Branca, geralmente na véspera do feriado, quando famílias americanas se reúnem para uma refeição que costuma ter o peru como prato principal.

Os dois animais foram criados em uma fazenda na Virgínia Ocidental. Após a cerimônia, Freedom e Feathers serão levados para a Universidade Texas A&M, onde passarão o restante da vida.

Perus à solta

Às vésperas do feriado, outro episódio envolvendo perus chamou a atenção nos Estados Unidos. Uma mulher foi perseguida por aves selvagens enquanto caminhava por uma rua de Newton, em Massachusetts. Ela conseguiu escapar depois que um casal que passava de carro percebeu a situação e ofereceu ajuda.

O caso foi registrado em vídeo no sábado (21). Taryn Laprade, que estava no veículo com um pastor, contou à imprensa americana que viu a mulher sendo seguida inicialmente por dois perus. Um terceiro animal se juntou à perseguição, aumentando a preocupação dos ocupantes do carro.

Laprade abriu a janela e começou a filmar a cena. Em seguida, chamou a pedestre para entrar no veículo, enquanto o pastor saiu para afastar as aves. A mulher não ficou ferida.