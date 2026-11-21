Peru: terremoto de magnitude 6,7 atinge os Andes; tremor é sentido em lima

Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu os Andes na região central do Peru na noite de sexta-feira, 20, sem relatos imediatos de vítimas ou danos mais severos.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o terremoto ocorreu às 19h09, no horário local. Seu epicentro foi nos Andes, 34 quilômetros ao norte de Junín, a uma profundidade de 108 quilômetros.

O tremor foi sentido na capital peruana, levando os moradores a correrem para as ruas.

O Instituto Geofísico do Peru e Abdel Vega, prefeito de Carhuamayo, cidade próxima ao epicentro, afirmaram que não havia relatos de vítimas ou danos materiais. Vega falou a uma emissora de televisão local.

O Peru está localizado ao longo do "Círculo de Fogo do Pacífico", um arco de 40 mil quilômetros de vulcões e falhas geológicas ao redor da Bacia do Oceano Pacífico, onde ocorre a maior parte dos terremotos do mundo.

Em agosto, um terremoto de magnitude 6,7 nos Andes peruanos deixou duas pessoas feridas e danificou várias casas, postos de saúde e escolas, enquanto em julho, um tremor de magnitude 5,5 na região de Junín resultou em seis mortes e 30 feridos.

Estadão