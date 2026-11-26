Passageiro tenta abrir porta de avião e é imobilizado por tripulação; voo foi desviado

Ele ignorou diversas vezes as ordens da tripulação para voltar ao lugar e tentou abrir a porta de saída do avião

Um homem foi contido por funcionários da American Airlines e por outros passageiros a bordo de um avião, nessa quarta-feira, 25, depois de tentar abrir uma das portas da aeronave durante um voo nos Estados Unidos. Segundo a Fox News, o episódio levou os pilotos a desviar a rota e fazer um pouso não programado em Phoenix, no estado do Arizona.

O voo partiu de San Diego, na Califórnia, com destino a Chicago. Segundo a polícia de Phoenix, o passageiro deixou o assento e foi até a parte da frente da aeronave.

Ele ignorou diversas vezes as ordens da tripulação para voltar ao lugar e tentou abrir a porta de saída do avião quando sobrevoava a divisa entre a Califórnia e o Arizona.

Imagens gravadas por um passageiro mostram o momento em que o homem é imobilizado por funcionários da companhia aérea e outras pessoas a bordo.

À Fox News, a polícia informou que o homem foi contido até o pouso em Phoenix. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado a um hospital para avaliação médica.